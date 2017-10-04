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آخر تحديث: الأربعاء، 04 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:46:28ص
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"الدفاع الروسية": اصابة زعيم جبهة النصرة الجولاني بجروح خطيرة
[04/أكتوبر/2017]
موسكو – سبأ :

أكدت وزارة الدفاع الروسية ان عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا، أسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحا من "جبهة النصرة" وإصابة زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، ان المخابرات العسكرية الروسية كشفت امس عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة "جبهة النصرة"، بحضور الجولاني.

واضاف البيان أن مقاتلتين من طراز "سو-34" و"سو-35" استهدفتا الاجتماع، ما أسفر عن القضاء على 12 قياديا لـ"النصرة" و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 متطرفين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة، بينهم الجولاني.

واوضح كوناشينكوف أن زعيم "النصرة" أصيب بجروح خطيرة جراء الشظايا وفقد يده، وكذلك أفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة.


سبأ
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