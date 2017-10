Mort et blessure d'un certain nombre de soldats saoudiens et mercenaires [04/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 04 Oct. (SABA)- Un certain nombre de soldats saoudiens et des mercenaires ont été tués et d'autres blessés dans des opérations exécutées par les unités de l'armée et des forces populaires à Najran et à Asir.



Une source militaire à Najran a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des forces populaires ont exécuté une opération d'attaque au Sud de site d'Al-Tala'ah.



La source a indiqué que la force de l'artillerie et de roquettes de l'armée et ders forces populaires a lancé de rouquettes de type de Katioucha et des obus contre les rassemblements de mercenaires devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran.



La source a indiqué que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens à l'Est d'Al-Raboua'ah et dans Raqabat Al-Zaj, faisant de pertes humaines.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancee deux raids contre la vallee de Jarah et le Mont d'Al-Doud à Jizan.



AM



