[03/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن حزنه وألمه الشديدين وتعازيه في وفاة الشيخ مبارك بن منصور علي كعوات بن حبتور ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه .
جاء ذلك في برقية العزاء التي بعثها رئيس الوزراء لأشقاء الفقيد علي بن منصور والدكتور محمد بن منصور و حسين بن منصور وكذلك لأولاده وكافة أسرته وجميع آل حبتور في الوطن والمهجر .
وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته للجميع بهذا المصاب .. منوها بأعمال الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية الإجتماعية وما اتسمت به مسيرة حياته من كفاح وعمل دؤؤب في خدمة المجتمعالمجتمع والوطن .
سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبـأ