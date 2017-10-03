ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:35:37م
الرئيس الصماد يلتقي مدير عام منظمة الهجرة الدولية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية
استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مبارك بن حبتور
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات ومواقع بنجران وجيزان
إستهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة الخانق بمأرب
مصدر بمكتب رئيس الوزراء: تم الإتفاق مع النقابات على بدء العام الدراسي منتصف أكتوبر الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إرشيفية
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات ومواقع بنجران وجيزان
[03/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم ومواقع عسكرية في نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية إستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا مواقع الطويل وقيادة الفواز والفواز الغربي وموقع السديس بنجران، محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات للجنود السعوديين في عباسة بنجران .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في مثعن بجيزان.. مبينا أنه تم قنص أحد مرتزقة العدوان في تبة الخزان بعسير.


وأكد المصدر أن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان في البرج المدمر بالرمضة ومصرع من كان على متنها.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الامريكي شن 10 غارات متفرقة على الشرفة بنجران.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مبارك بن حبتور
إستهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة الخانق بمأرب
مصدر بمكتب رئيس الوزراء: تم الإتفاق مع النقابات على بدء العام الدراسي منتصف أكتوبر الجاري
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة إشكاليات القطاع الخاص
إستهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بينهم قيادي في نهم
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بمديرية الغيل بالجوف
مكتب التربية بصنعاء ينظم حفل تكريم المشاركين في مشروع المساحات الصديقه
مناقشة الوضع الصحي بمحافظة عمران
صدور العدد الأول من صحيفة الخبر الإقتصادي الأهلية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[03/أكتوبر/2017]
نفوق أبقار وأضرار كبيرة إثر غارة للعدوان بمزرعة بالجوف
[03/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة خلال الساعات الماضية
[03/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 18 غارة على محافظة صعدة وعسير
[02/أكتوبر/2017]
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[02/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by