[03/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم ومواقع عسكرية في نجران وجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية إستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا مواقع الطويل وقيادة الفواز والفواز الغربي وموقع السديس بنجران، محققة إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات للجنود السعوديين في عباسة بنجران .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في مثعن بجيزان.. مبينا أنه تم قنص أحد مرتزقة العدوان في تبة الخزان بعسير.
وأكد المصدر أن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان في البرج المدمر بالرمضة ومصرع من كان على متنها.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الامريكي شن 10 غارات متفرقة على الشرفة بنجران.
سبـأ