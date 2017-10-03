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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:40:53م
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مصدر بمكتب رئيس الوزراء: تم الإتفاق مع النقابات على بدء العام الدراسي منتصف أكتوبر الجاري
[03/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

فند مصدر مسؤل بمكتب رئيس الوزراء ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن العام الدراسي الجديد وما تم الترويج له حول ربط عودة المعلمات والمعلمين إلى مدارسهم بصرف مرتباتهم المتأخرة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " تم الإتفاق مع رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية أحمد حنضل وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وجمع من النقابيات والنقابيين وعدد من مديرات ومدراء المدارس في اللقاء الذي عقد عصر الجمعة والإجتماع الذي عقد صباح السبت المنصرمين في رئاسة الوزراء ، على بدء عملية التسجيل للطالبات والطلاب اعتبارا من الأحد المنصرم ولمدة أسبوعين وكذا أن تبداء الدراسة اعتبارا من منتصف أكتوبر الجاري الموافق الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠١٧ م" .

وأضاف المصدر " هذا الإتفاق الذي تم بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائبه للشؤن الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الإعلام أحمد حامد والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والدولة الدكتور حميد المزجاجي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، جاء اثر الإتفاق على إنشاء صندوق التربية والتعليم ومصادر تمويله من جهة وإستكمال الإجراءات القانونية الخاصة باللائحة التنفيذية والتنظيمية الخاصة به".

وبين المصدر أنه جرى التأكيد من قبل الجميع على أن موارد الصندوق ليست بديلة عن مرتبات المدرسات والمدرسين وانما هي لإعانتهم خلال هذه المرحلة الإستثنائية على أداء رسالتهم الوطنية السامية .
وطالب المصدر كافة الوسائل التي أثارت بلبلة حول هذا الموضع تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصادرها وعدم التحول إلى اْبواق للعدوان ووسائله الإعلاميةالإعلامية التي ما برحت تروج للإشعاعات المغرضة وإقحام مستقبل الطلاب والطالبات في مؤامرتهم .
وأشاد المصدر بصمود وثبات جميع المعلمات والمعلمين والإدارات المدرسية خلال العامين المنصرمين في مدارسهم وما قدموه من أعمال وتضحيات جليلة في سبيل مواصلة عملهم والقيام بواجباتهم تجاه حاضر ومستقبل الوطن .

وأعرب المصدر عن ثقته بوعي المدرسات والمدرسين وإيمانهم بأهمية رسالتهم وحرصهم الشديد على مواصلة عطائهم رغم كل ما يعترضهم من تحديات وصعوبات .

سبـأ
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