محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة إشكاليات القطاع الخاص صنعاء - سبأ :

عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، كرس لمناقشة إشكاليات القطاع الخاص التجاري مع مصلحة الجمارك.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، ومدير عام إتحاد الغرف التجارية محمد قفلة، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، ونائب رئيس الغرفة محمد صلاح، وممثلي وزارة المالية ومصلحة الجمارك وعدد من تجار القطاع الخاص.. أكد الدكتور مقبولي أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للأسس القانونية للجنة الشراكة بين القطاعين، حتى لا تتكرر نفس الإشكالات.



وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة في توفير احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية والضرورية.



ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى محاولات العدوان المتكررة شق الصف الداخلي، واستثمار أية خلافات لتحقيق الإنقسام، ما يستدعي التنبه لهذه المحاولات والعمل على مواجهتها من خلال تضافر الجهود وتوحيد الجبهة الداخلية لمختلف المكونات بما في ذلك القطاع الخاص.



وكان الإجتماع شدد على ضرورة إستمرار التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بما يضمن تدفق السلع والبضائع وزيادة الإيرادات.

سبـأ [03/أكتوبر/2017]سبـأ