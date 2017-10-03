مكتب التربية بصنعاء ينظم حفل تكريم المشاركين في مشروع المساحات الصديقه [03/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم حفل تكريم للمشاركين في مشروع المساحات الصديقه والتهيئة النفسية في مراكز دعم الأطفال بالشراكة مع مؤسسة حماية الأطفال والشباب.



وخلال التدشين، أكد مدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الشريف إهتمام قيادة المحافظة ومكتب التربية على تكريم المشاركين في المراكز الصيفية لطلاب مديريات بني حشيش وهمدان وسنحان وبني بهلول باعتبارها المديريات المستهدفه والأكثر تضررا جراء الحرب ونزوح العديد من الأسر اليها من مديرية.



والقيت في الحفل عدد من الكلمات أشارت في مجملها إلى نجاح المراكز الصيفية التي ضمت أكثر من 300 طالب وطالبه من أبناء مديريتي بني حشيش ونهم .. مؤكدين نجاح مشروع الدعم النفسي للأطفال وتحقيق أهدافه.



وأشادت الكلمات بجهود المعلمين الذين بذلوا جهودا كبيرة في انجاح المراكز الصيفية رغم الأوضاع الصعبة التي يمرون بها وانقطاع الرواتب.



تخلل الحفل تقديم العديد من الفقرات الانشاديه لزهرات مدرسة 7 يوليو نالت استحسان الحاضري، فيما تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين في المراكز الصيفي بالشهادات والهدايا التشجيعية.



كما أفتتح مدير مكتب التربية بالمديرية ومدير الانشطة بمكتب التربية بالمحافظة معرض الاعمال اليدوية والرسومات والاختراعات الابداعيه لطلاب المركز.

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