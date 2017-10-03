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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:06:16م
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مناقشة الوضع الصحي بمحافظة عمران
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مناقشة الوضع الصحي بمحافظة عمران
[03/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الوضع الصحي بالمحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء الصحة بالمديريات، الجوانب المتعلقة بمراجعة المسح الصحي الذي تم تنفيذه عقب إجازة عيد الأضحى والمشاريع الجاري تنفيذها من قبل المنظمات في قطاع الصحة.

وفي الإجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحده للقطاع الصحة بالمحافظة .. مشدد على ضرورة التدقيق والمراجعة لعملية المسح الميداني.

وأشار إلى أن نتائج التقييم من خلال المسح الميداني أبرزت الصعوبات الإدارية والمهنية والفنية والتمويلية التي تواجه قطاع الصحة بالمحافظة .. لافتا إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج ليتم عرضها على المنظمات المانحة والداعمة بهدف تقديم الدعم لقطاع الصحة.

كما أكد أهمية وجود خطة شاملة يمكن من خلالها البحث عن إمكانيات لتغطية العجز في المرافق الصحية .. لافتا إلى أهمية الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لأنشطة وخدمات المرافق الصحية بالمديريات.

فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الضلعي إلى جهود المكتب والمرافق الصحية بالمديريات في تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة الماضية رغم شحة الإمكانيات وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

أثري الإجتماع بالمداخلات وتقديم المقترحات من قبل مدراء مكاتب الصحة بالمديريات حول الصعوبات التي تواجه العمل بالمرافق الصحية وإمكانية إيجاد حلول ومعالجات لها.
سبأ
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