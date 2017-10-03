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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:06:16م
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اعادة انتخاب نواز شريف رئيسا للحزب الحاكم في باكستان
[03/أكتوبر/2017] اسلام أباد  - سبأ:
أعيد انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف رئيسا للحزب الحاكم الرابطة الإسلامية الباكستانية اليوم الثلاثاء بعد يوم من موافقة رئيس البلاد على مسودة برلمانية لإصلاح السياسة الانتخابية.

وانتخب شريف دون معارضة لعدم تقدم أي من أعضاء الحزب بأوراق ترشيحه للمنافسة على المنصب.

وأعلن تشودهري جعفر إقبال مفوض الانتخابات بالحزب شريف رئيسا للحزب رسميا خلال اجتماع للمجلس العام للحزب حضره أكثر من 500 مشرع من الجمعية الوطنية والمجالس المحلية.

وفي أعقاب تجريده من منصبه كرئيس لوزراء البلاد على خلفية توجيه المحكمة العليا اتهامات له في قضية فساد في يوليو من العام الجاري، استقال شريف من رئاسة الحزب لأن القوانين الانتخابية لا تسمح لشخص جُرد من منصبه برئاسة أي حزب سياسي.

لكن البرلمان مرر مشروع قانون امس الاثنين بتعديل هذا البند ليسمح لشريف بأن يصبح رئيسا لحزبه.

ووفقا للبند الذى أُدخل حديثا، فلكل مواطن باكستاني، لا يعمل كموظف حكومي، الحق في تشكيل أو يكون عضوا فى حزب سياسي.

وقدمت احزاب المعارضة بشكل مشترك طلبا في المحكمة العليا فى السند ضد الإصلاحات الانتخابية.. وطلبت من المحكمة إعلان مسودة الإصلاحات الانتخابية غير قانونية وغير دستورية.
سبأ
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