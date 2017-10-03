صدور العدد الأول من صحيفة الخبر الإقتصادي الأهلية [03/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

صدر اليوم العدد الأول من صحيفة "الخبر الإقتصادي" الأهلية والتي تشكل رافدا للصحافة الإقتصادية في اليمن.



تناولت الصحيفة عدد من التقارير الإقتصادية والمواضيع التي تلامس هموم وتطلعات أبناء الشعب اليمني، أبرزها قضايا "تعويم الريال وأزمة الغاز المتفاقمة وجشع التجار وكذا الحديث عن القسائم السلعية التي أثير حولها كثير من اللغط والتذمر خلال الفترة الماضية ".



ويحتوي العدد الأول من "الخبر الاقتصادي" التي يرأس تحريرها الزميل عبدالواسع الحمدي، ملفات اقتصادية تتضمن الخسائر التي لحقت بالقطاع الإقتصادي جراء العدوان على اليمن بعد أكثر من 900 يوماً من التدمير الممنهج للإقتصاد اليمني بشكل عام.



وخصصت الصحيفة ضمن صفحاتها الــ16 عدداً من التقارير حول ميناء الحديدة والرهان على قتل اليمنيين جوعاً ورؤية القطاع الخاص في تجنيب الإقتصاد الوطني تبعات الحرب والعدوان، بالإضافة إلى تقارير خاصة بالمرأة اليمنية وتفعيل دورها في ظل الوضع الراهن.



يذكر أن صحيفة الخبر الإقتصادي هي صحيفة "أهلية، إقتصادية، إجتماعية، شاملة" تضم كادراً صحفياً وتحريرياً من ذوي الخبرات في مجال الصحافة.

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