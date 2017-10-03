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مناقشة خطة الكليات والمراكز العلمية التابعة لجامعة إب
[03/أكتوبر/2017] إب - سبأ:
ناقش مجلس التطوير وضمان الجودة بجامعة إب اليوم خطة الكليات والمراكز العلمية للعام الدراسي 2017 – 2018م.
واستعرض الإجتماع الذي ضم عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز، تقرير أداء المركز والوحدات المناظرة في الكليات ومراكز ودوائر الجامعة المختلفة للعام 2016 – 2017م .
وأقر الإجتماع بحضور نائب عميد المركز الدكتور العزي العقاب ورؤساء الوحدات المساعدة في المركز ونواب عمداء الكليات والمراكز العلمية لشؤون الجودة وأمين عام الجامعة المساعد رياض ماطر عدد من التوصيات لتعزيز أداء الكليات والمراكز العلمية.
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