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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:06:16م
الرئيس الصماد يلتقي مدير عام منظمة الهجرة الدولية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية
استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
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  عربي ودولي
تنصيب رائدة الفضاء السابقة حاكماً عاماً جديداً لكندا
[03/أكتوبر/2017] اوتاوا - سبأ:
أقيم اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان الكندي حفل تنصيب رائدة الفضاء السابقة جولي باييت البالغة من العمر 53 عاما حاكماً عاماً لكندا، لتكون الحاكم العام رقم 29 في تاريخ كندا.

وبحسب وسائل الإعلام فقد أدت جولي باييت اليمين الدستورية بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وأعضاء حكومته وكبار الشخصيات الكندية بينهم قضاة المحكمة العليا الكندية وعدد من رؤساء المقاطعات الكندية.

وتجدر الإشارة الى أن الحاكم العام لكندا هو الممثل الشخصي لملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية وتقوم الملكة بتعيينه بناء على ترشيح من رئيس الوزراء الكندي.
سبأ
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