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تنصيب رائدة الفضاء السابقة حاكماً عاماً جديداً لكندا
[03/أكتوبر/2017] اوتاوا - سبأ:
أقيم اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان الكندي حفل تنصيب رائدة الفضاء السابقة جولي باييت البالغة من العمر 53 عاما حاكماً عاماً لكندا، لتكون الحاكم العام رقم 29 في تاريخ كندا.
وبحسب وسائل الإعلام فقد أدت جولي باييت اليمين الدستورية بحضور رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وأعضاء حكومته وكبار الشخصيات الكندية بينهم قضاة المحكمة العليا الكندية وعدد من رؤساء المقاطعات الكندية.
وتجدر الإشارة الى أن الحاكم العام لكندا هو الممثل الشخصي لملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية وتقوم الملكة بتعيينه بناء على ترشيح من رئيس الوزراء الكندي.
سبأ