[03/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:
دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة عمران اليوم توزيع مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء للعام الدراسي 2017 – 2018م تحت شعار " أكرمونا آباءهم بالبذل فلنكرم أبنائهم بالعطاء ".
وفي التدشين أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان دعم السلطة المحلية لأسر الشهداء وتعاطيها الإيجابي مع أنشطة مؤسسة الشهداء في رعاية أسرهم وذويهم بما في مشروع الحقيبة المدرسية .
ونوه بمبادرة مؤسسة الشهداء وتبنيها لمشروع الحقيبة المدرسية الذي سيخفف الأعباء على أسر الشهداء في إلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وألقيت كلمات عن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعن أسر الشهداء، أشادتا بما قدمه الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .
وبين مسئول مؤسسة الشهداء أن توزيع الحقيبة المدرسية يستهدف كافة أبناء الشهداء بالمحافظة عبر مندوبيهم في المديريات .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تتبناها المؤسسة لرعاية أبناء وأسر الشهداء من دعم بالمواد الغذائية وتقديم المبالغ المالية التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية .
حضر التدشين عدد مسئولي المحافظة والسلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية.
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