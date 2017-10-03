محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأوقاف يشيد بدور جامعة دار العلوم الشرعية بالحديدة



أشاد وزير الأوقاف والإرشاد شرف القليصي بالدور الذي تقوم به جامعة دار العلوم الشرعية في رفد قطاع الإرشاد بأعداد من حاملي مؤهلات العلوم الشرعية المبنية على الوسطية والاعتدال.



وثمن الوزير القليصي خلال زيارته اليوم جامعة دار العلوم الشرعية بالحديدة جهود إدارة الجامعة وهيئة التدريس بالجامعة وعمداء الكليات في تخريج مشائخ ومشيخات العلم للإسهام في مواجهة التطرف والغلو ونشر تعاليم الدين وقيمه الصحيحة.



فيما أشار رئيس جامعة دار العلوم الشرعية العلامة محمد علي مرعي إلى أن ما حققته الجامعة خلال مسيرتها من تطور منذ نشأتها بفضل توجه الدولة وحرصها على إنتهاج الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتطرف والتفرقة.



عقب ذلك تفقد وزير الأوقاف والإرشاد ورئيس الجامعة ومعهما مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد حسن مقبول الأهدل عدد من القاعات الدراسية لطلاب وطالبات الجامعة، وتعرفوا خلالها على المراحل التي وصلت إليها الجامعة في مختلف التخصصات.



رافقه خلال الزيارة عدد من العلماء بمحافظة الحديدة ومدير الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ونائب مدير مكتب الأوقاف سليمان محمد الفقيه.

سبأ [03/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ