محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة القضايا المتعلقة بممتلكات الأوقاف في الحديدة













ناقش لقاء بمحافظة الحديدة اليوم ضم وزير الأوقاف والإرشاد شرف القليصي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج، عدد من القضايا المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الأوقاف في عموم مديريات المحافظة.



وفي اللقاء أشاد الوزير القليصي بدور قيادة محافظة الحديدة في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف من خلال المتابعة المستمرة وحل كافة الإشكالات التي تقف عائق في سبيل الحفاظ عليها.



وأكد وزير الأوقاف في اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد حسن الأهدل، أهمية إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإرتقاء بالدور الإرشادي والتوعوي من خلال الإستفادة القصوى من منابر المساجد بحيث يكون مضمون الخطاب يصب في المصلحة العامة.



فيما أشار محافظ الحديدة إلى أن المحافظة بصدد تشكيل لجنة للقيام بحصر وتوثيق أراضي الدولة الموقوفة وإنشاء قاعدة بيانات عن كل موقع بما يضمن الحفاظ عليها.



وأكد أهمية تشكيل لجنتي الفرض والوقف لتحديد تكاليف أسعار أراضي الوقف ومتابعة تحصيل مواردها والعمل على متابعة القضايا المنظورة لدى المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتلك الأراضي.



حضر اللقاء مدير عام الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ونائب مدير مكتب إلاوقاف سليمان محمد الفقيه.

سبأ [03/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ