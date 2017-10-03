الرئيس الصماد يلتقي مدير عام منظمة الهجرة الدولية التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا. البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية. تراجع أسعار النفط تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي. محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.