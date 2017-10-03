[03/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا بوزارة الصحة العامة والسكان إجتماعا لها اليوم بصنعاء لإستكمال مناقشة الخطة الجديدة لمكافحة الكوليرا .
وأقر الإجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي، وقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان محمد العطاب وممثلي منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومدراء العموم عدم جدوى تنفيذ أي حملة لقاحات للكوليرا في المرحلة الراهنة طبقا لتوصيات الأخصائيين والاستشاريين من جامعة صنعاء ومدراء العموم وخبراء الوبائيات والفنيين والمختصين بالوزارة .
وأكد الإجتماع أهمية عمل مسح ميداني للأمراض المزمنة "الضغط والصرع والسكر والربو" بغرض حصر الحالات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم .
كما أكد الإجتماع ضرورة توحيد الجهود بين الوزارة والجهات المختلفة والمنظمات من أجل مواجهة ومنع انتشار وباء الكوليرا ورفع تقارير دورية وبشكل منتظم للوزارة عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الكوليرا.
سبأ