محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام بطولة تنشيطية لبراعم وأشبال الكيك بوكسينج بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:







اختتمت منافسات البطولة التنشيطية الخامسة للكيك تاي بوكسينج لفئتي البراعم والأشبال والتي نظمها على مدى يومين فرع الاتحاد العام للعبة بأمانة العاصمة على صالة أكاديمية الخليل للفنون القتالية.



شارك في البطولة التي أشرف عليها رئيس فرع اتحاد الكيك تاي بوكسينج بأمانة العاصمة عصام الصبري واستمرت يومين، لاعبو الفئتين في أربعة مراكز ممارسة للكيك تاي بوكسينج بالأمانة وهي: أكاديمية الخليل، المركز الأولمبي، مركز جيل الرسالة، ومركز أجيال التحدي.



وتنافس اللاعبون على ألقاب البطولة في ستة أوزان خصصت في أسلوب الفول كونتاكت وهي تحت كلا من: 20، 25، 28، 30، 35، و40 كيلو جرام.







وأسفرت المنافسات عن فوز كل من:



تحت وزن 20كجم



الأول: معتز عبدالخالق الشلبي - أجيال التحدي



الثاني: أحمد عبدالباسط الشامي - أكاديمية الخليل



الثالث: يحيى سلمان الجعدي - مركز الذئاب







تحت 25كجم



الأول: محمد عبدالناصر الزرقة - الأولمبي



الثاني: عمر عدنان الاصبحي - أجيال التحدي



الثالث: عبدالله بلال الجعدي - الذئاب







تحت 28 كجم



الأول: صهيب عثمان الحصن – جيل الرسالة



الثاني: أحمد معاذ الحاج - الذئاب



الثالث: محمد مراد الحاج – التحدي







تحت 30كجم



الأول: رياض عبدالولي الحدي - أكاديمية الخليل



الثاني: حمد مجاهد قعشة - الأولمبي



الثالث: حسن عبدالفتاح الكميم - الذئاب







تحت 35كجم



الأول: عبدالقادر فيصل صالح – الرسالة



الثاني: زياد عدنان الاصبحي – الذئاب



الثالث: محمد مبخوت - التحدي



تحت 40كجم



الأول: زهران الوصابي - الذئاب



الثاني: احمد احمد دغسان - الرسالة



الثالث: وسيم بشير سلطان - أكاديمية الخليل.



وفي ختام المنافسات جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى لكل وزن بالإضافة إلى تكريم اللاعب وسيم بشير سلطان بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

سبأ [03/أكتوبر/2017]سبأ