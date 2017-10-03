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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:36:47م
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مؤسسة الشهداء بحجة تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء(مصحح)
[03/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:



دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة حجة اليوم مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء للعام الدراسي 2017– 2018 تحت شعار " أكرمونا أباءهم بالبذل فلنكرم أبنائهم بالعطاء ".

وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف مكانة الشهداء في نفوس أبناء المجتمع .. مستعرضا دور شهداء الوطن العظماء في الدفاع عن الوطن والتصدي لتحالف الشر والإجرام الذي تقوده السعودية.

وشدد على ضرورة مواساة أسر الشهداء وزيارتهم وتقديم العون لهم نظراً للظروف المعيشية جراء العدوان والحصار .. مشيدا بهذه المبادرة التي تبنتها مؤسسة الشهداء لتخفيف الأعباء على أسر الشهداء لإلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية .

ودعا الوكيل جحاف منظمات المجتمع المدني إلى تقديم العون والمساعدة لأسر الشهداء وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وما خلفه من آثار سلبية إنعكست على واقع الحياة المعيشية لمختلف الأسر.

وألقيت كلمات عن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعن أسر الشهداء وأقاربهم أشارت إلى أهمية ما قدمه الشهداء من تضحيات دفاعا عن الوطن وصونا لعزته وكرامته .

وثمنت الكلمات جهود مؤسسة الشهداء والمنظمات الداعمة لأسر الشهداء في سبيل تخفيف معاناتهم وخاصة في هذه الأوضاع والظروف .

فيما عبر أبناء وأقارب الشهداء عن تقديرهم لهذه المبادرة في دعم أسر الشهداء وتسهيل إلتحاقهم بالمدارس تقديرا للدور الذي قدمه أبائهم في الدفاع عن الوطن وتقديم أرواحهم رخيصة في سبيله.

حضر التدشين عدد مسئولي المحافظة والسلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية.

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