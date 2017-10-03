محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام برنامج المساحات الصديقة بعدد من مديريات محافظة عمران







اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية خاصة بإدارة المساحات الصديقة للأطفال نفذها مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وهدفت الدورة التي استمرت عشرة أيام إلى إكساب 15 مشاركا من مديريات "جبل يزيد وثلاء وخمر" معارف ومهارات حول حماية الطفل وقضايا الحماية، وتعزيز قدراتهم في مجال حماية الطفل وإدارة المساحات الصديقة للأطفال.



كما هدفت إلى تقديم الدعم النفسي وذلك لتخفيف من الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال جراء العدوان الغاشم على البلاد، بالإضافة إلى طرق معالجتها عبر الأنشطة الترفيهية.



وفي ختام الدورة أكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل إبراهيم الذرحاني، ومدير عام مكتب المحافظ الدكتور فؤاد العزي أهمية مثل هذه الأنشطة بما يسهم في خلق بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم وتقديم الدعم النفسي لهم.. مثمنين الجهود المبذولة في انجاح المشروع.



من جهته، أوضح منسق مشروع حماية الطفل بالمحافظة فارس القصيلي أن هذه الانشطة تأتي ضمن عدة أنشطه ينفذها مكتب الشئون الاجتماعية بدعم من اليونيسيف في اطار تعزيز البيئة الآمنة لحماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم.

سبأ [03/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:سبأ