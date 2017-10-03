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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:36:47م
الرئيس الصماد يلتقي مدير عام منظمة الهجرة الدولية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية
استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
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وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني
[03/أكتوبر/2017] بغداد- سبأ:

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، عن وفاة الرئيس السابق جلال طالباني عن عمر يناهز 84 عاماً.


وطالباني هو من أصول كردية، كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ولد في 12 نوفمبر 1933، في محافظة السليمانية بالعراق.

وتفيد تقارير إعلامية بأن طالباني "عانى منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 فبراير 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في أغسطس 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على أثرها في غيبوبة".

ومكث طالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 يوليو 2014م، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة.

وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 يوليو 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ 211 صوتاً من أصل 275.

سبأ
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