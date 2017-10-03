وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني



وطالباني هو من أصول كردية، كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ولد في 12 نوفمبر 1933، في محافظة السليمانية بالعراق.



وتفيد تقارير إعلامية بأن طالباني "عانى منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 فبراير 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في أغسطس 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على أثرها في غيبوبة".



ومكث طالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 يوليو 2014م، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة.



وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 يوليو 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ 211 صوتاً من أصل 275.

[03/أكتوبر/2017] بغداد- سبأ:أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، عن وفاة الرئيس السابق جلال طالباني عن عمر يناهز 84 عاماً.سبأ