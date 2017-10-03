[03/أكتوبر/2017] إب - سبأ:
ناقشت اللجنة التموينية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الوضع التمويني ومستوى توفر السلع الأساسية بما فيها مادة الغاز المنزلي بالمحافظة.
واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير مكتب الصناعة والتجارة محمد السياغي، جهود تغطية إحتياحات السوق المحلية من السلع الأساسية وآلية الرقابة عليها وضبط أسعارها ومنع الإحتكار.
وأقرت اللجنة تشكيل فرق ميدانية لضبط المتلاعبين بأسعار السلع، كما أقرت تكليف فرع شركة الغاز بالمحافظة متابعة حصص المحافظة من مادة الغاز.
وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات تضمنت عقد لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة بهدف التنسيق بين اللجنة التموينية والغرفة التجارية لضمان توفير المواد الغذائية واستقرار أسعارها.
وأكد المحافظ صلاح ضرورة التقيد بالأسعار الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية وكذا مادة الغاز المنزلي وضبط المتلاعبين بأسعارها وأنه لن يتم التساهل مع المتلاعبين بإحتياجات المواطنين الضرورية.
وحث الجميع على التنسيق والمتابعة المستمرة لحركة السوق وأسعار السلع.
سبأ