ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:36:47م
الرئيس الصماد يلتقي مدير عام منظمة الهجرة الدولية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية
استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
اختتام بطولة تنشيطية لبراعم وأشبال الكيك بوكسينج بأمانة العاصمة
مؤسسة الشهداء بحجة تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء(مصحح)
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
اختتام برنامج المساحات الصديقة بعدد من مديريات محافظة عمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الوضع التمويني بمحافظة إب
[03/أكتوبر/2017] إب - سبأ:



ناقشت اللجنة التموينية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الوضع التمويني ومستوى توفر السلع الأساسية بما فيها مادة الغاز المنزلي بالمحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير مكتب الصناعة والتجارة محمد السياغي، جهود تغطية إحتياحات السوق المحلية من السلع الأساسية وآلية الرقابة عليها وضبط أسعارها ومنع الإحتكار.

وأقرت اللجنة تشكيل فرق ميدانية لضبط المتلاعبين بأسعار السلع، كما أقرت تكليف فرع شركة الغاز بالمحافظة متابعة حصص المحافظة من مادة الغاز.

وخرج الإجتماع بعدد من التوصيات تضمنت عقد لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة بهدف التنسيق بين اللجنة التموينية والغرفة التجارية لضمان توفير المواد الغذائية واستقرار أسعارها.

وأكد المحافظ صلاح ضرورة التقيد بالأسعار الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية وكذا مادة الغاز المنزلي وضبط المتلاعبين بأسعارها وأنه لن يتم التساهل مع المتلاعبين بإحتياجات المواطنين الضرورية.

وحث الجميع على التنسيق والمتابعة المستمرة لحركة السوق وأسعار السلع.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام بطولة تنشيطية لبراعم وأشبال الكيك بوكسينج بأمانة العاصمة
مؤسسة الشهداء بحجة تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء(مصحح)
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
اختتام برنامج المساحات الصديقة بعدد من مديريات محافظة عمران
وزير المياه ومحافظ ذمار يناقشان الوضع المائي في المحافظة
مناقشة القضايا المتعلقة بممتلكات الأوقاف بالحديدة
مجلس النواب يستعرض محضر إجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
نفوق أبقار وأضرار كبيرة إثر غارة للعدوان بمزرعة بالجوف
عملية نوعية تستهدف مرتزقة العدوان في مديرية الزاهر بالبيضاء
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في الضباب وحيفان بتعز

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[03/أكتوبر/2017]
نفوق أبقار وأضرار كبيرة إثر غارة للعدوان بمزرعة بالجوف
[03/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة خلال الساعات الماضية
[03/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 18 غارة على محافظة صعدة وعسير
[02/أكتوبر/2017]
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[02/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by