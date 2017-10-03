[03/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم محافظ ذمار حمود محمد عباد.
جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة، وسبل تفعيل العمل في هذا القطاع بما يلبي إحتياجات المحافظة من المياه النقية وعلى الوجه المطلوب.
وأكد اللقاء ضرورة العمل على الحد من الإستنزاف العشوائي للحوض المائي بذمار والتأكيد على ما تم الإتفاق عليه بهذا الخصوص كون محافظ المحافظة هو رئيس للجنة الحوض.
واستعرض اللقاء سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار وأهمية فتح قنوات للتواصل مع المنظمات المانحة لتغطية الإحتياجات الطارئة والحصول على الدعم المطلوب.
كما أكد اللقاء أهمية تفعيل وتطوير مستوى العمل في قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة والسبل الكفيلة بالتحول إلى الطاقة البديلة في إنتاج المياه.
سبأ