SANAA/ Organisation Internationale de Migration





SANAA, 03 Oct. (SABA)-Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) William Swing et sa délégation sont parti ce matin Sanaa après une visite de trois jours au Yémen.



Dans une déclaration à SABA, Le représentant de l'organisation internationale pour les migrations (OIM) au Yémen Laurent Depok a exprimé l'excellence du directeur général de l'Organisation l'accueil chaleureux au Yémen. Il a déclaré que pendant la visite, la délégation mise au courant sur la situation au Yémen des effets de guerre et de la destruction des divers domaines, indiquant que le directeur général de l'organisation a montré l'empressement de l'Organisation pour fournir plus d'aide au Yémen.



Il s'est clarifié que "le conseil politique et le gouvernement sont exprimés la satisfaction des activités et de l'aide fournie par l'Organisation internationale pour les migrations (l'OIM) au Yémen et nous fourniront plus d'aide dans l'avenir." Et il a insiste sur la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Sanaa.



Le responsable du Département des Organisations Internationales du Ministère des Affaires étrangères Yahya Al-sayaghi a dit adieu au représentant de l'Organisation.



FH/FH



[03/أكتوبر/2017]SABA