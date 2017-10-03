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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:36:47م
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البرلمان الفرنسي يصوت اليوم على مشروع قانون مثير للجدل حول مكافحة الارهاب
[03/أكتوبر/2017] باريس- سبأ:



يصوت النواب الفرنسيون (البرلمان) اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لمكافحة الارهاب تقول الحكومة انه "رد دائم على تهديد دائم"، بينما يندد به اليسار باعتباره "تعديا على الحريات"، وذلك بعد يومين على اعتداء جديد في مرسيليا (جنوب شرق).

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سيتم التصويت بشكل رسمي على مشروع القانون في الجمعية الوطنية عند الساعة 14,15 (12,15 بتوقيت غرينيتش) حيث يملك حزب الوسط غالبية مريحة ويفترض ان يحظى بدعم قسم من اليمين وقسم من اليسار.

ويأتي التصويت بعد اسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الابيض الاحد في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين.

وبمقتل الإمرأتين ارتفع الى 241 شخصاً عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ العام 2015م.

ويتيح مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه اليوم إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.

وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها 6 مرات إثر اعتداءات او تهديدات.

ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.. في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ"الزيارات المنزلية"، التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل "عمليات التفتيش الإدارية" التي تثير جدلا كبيرا.

سبأ
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