اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تمتلك أكثر من 12 ألف طن من احتياطيات الذهب المؤكدة







بلغت احتياطيات الصين المؤكدة من الذهب نحو 12100 طن في نهاية عام 2016م، ما يجعلها ثاني أكبر مالك للذهب في العالم بعد جنوب إفريقيا.



وبحسب وسائل الإعلام فقد كشف نائب رئيس جمعية الذهب الصينية تشانغ يونغ تاو عن هذا الرقم في مؤتمر صحفي.



وقال تشانغ إن إجمالي صفقات الذهب في السوق الصينية بلغت 70 ألف طن بما في ذلك التداول في بورصات الذهب والتداولات الآجلة والتداولات خارج البورصة بالبنوك التجارية، وتوقع أن يتجاوز 100 ألف طن بحلول 2020م.



وتعد الصين أكبر منتج للذهب في العالم منذ 10 سنوات وأكبر مستهلك للذهب منذ 4 سنوات، وتهدف إلى زيادة إنتاجها السنوي من الذهب إلى 500 طن بحلول 2020 من نحو 450 طنا حاليا.



ووفقا لجمعية الذهب الصينية، فإنه في النصف الأول من العام الجاري تم إنتاج ما مجموعة 207 أطنان من الذهب بانخفاض قدره 8 ر 9 في المائة عن العام الماضي.



في الوقت نفسه ارتفع استهلاك الذهب بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي إلى 545 طنا خلال 6 أشهر مع ارتفاع استهلاك سبائك الذهب بأكثر من 50 في المائة.

سبأ [03/أكتوبر/2017] بكين- سبأ:سبأ