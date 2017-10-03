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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:36:47م
الرئيس الصماد يلتقي مدير عام منظمة الهجرة الدولية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، مدير عام منظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية
استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية.
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[03/أكتوبر/2017] مسقط - سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (39) نقطة وبنسبة (75ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (24ر5225) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (20ر5186) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(59) ألف و(625) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (35) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(708) آلاف و(17) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (249ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (99ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (449) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (66ر14) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (373) ألف ريال عماني أي ما نسبته (20ر12) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (75) ألف ريال عماني وبنسبة (46ر2) في المائة.
سبأ
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