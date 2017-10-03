ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [03/أكتوبر/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (39) نقطة وبنسبة (75ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (24ر5225) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (20ر5186) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(59) ألف و(625) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (35) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(708) آلاف و(17) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (249ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (99ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (449) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (66ر14) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (373) ألف ريال عماني أي ما نسبته (20ر12) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (75) ألف ريال عماني وبنسبة (46ر2) في المائة.

سبأ