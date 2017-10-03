مؤسسة ''حياة جديدة'' بحجة تدشن مشروع توزيع الوجبات الغذائية للطلاب النازحين [03/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:

دشنت مؤسسة "حياة جديدة" للتكافل الاجتماعي بحجة مشروع توزيع 12 الف وجبة غذائية للطلاب النازحين في مديريتي مدينة حجة وعبس موزعين على 24 مدرسة بدعم من مؤسسة ائتلاف الخير للاغاثه الانسانية.



وفي التدشين أكد وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي أن هذة المشاريع تسهم بدور كبير في التخفيف من معاناة الطلاب النازحين بالمحافظة.



وطالب القاضي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الاخرى لتقديم المزيد من الدعم للنازحين خاصة في ظل الحصار المفروض على الشعب اليمني.



من جهته اشار عضو مؤسسة حياة جديدة صلاح الشامي الى ان هذا التدشين يمثل المرحلة الاولى من المشروع والذي سيستهدف في مرحلته الثانية الطلاب في مخيمات النازحين بمديرية مستباء ..موضحا ان المؤسسة ستنفذ العديد من المشاريع الخيرية في المحافظة خلال الفترة القادمة.



ونوه ان الاهتمام بالطلاب النازحين وايضا الاسر النازحة تعد من اولويات مؤسسات المجتمع المدني فيما يبقى الدور على بقية المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية للاسهام في التخفيف من معانات النازحين التي تتفاقم يوما بعد اخر.

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