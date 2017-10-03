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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:06:00م
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مؤسسة الشهداء بمحافظة حجة تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء
[03/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:
دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة حجة اليوم مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء للعام الدراسي 2018 – 2019 تحت شعار " أكرمونا أباءهم بالبذل فلنكرم أبنائهم بالعطاء ".

وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ،  أكد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف مكانة الشهداء العظيمة  .. مستعرضا دور شهداء الوطن العظماء في الدفاع عن الوطن  والتصدي  لتحالف الشر والإجرام الذي تقوده السعودية.

وشدد الدكتور جحاف على ضرورة مواساة أسر الشهداء وزيارتهم وتقديم العون لهم نظراً للظروف المعيشية جراء العدوان والحصار على اليمن... مشيدا بهذه اللفتة الكريمة التي تبنتها مؤسسة الشهداء الأمر الذي سيخفف الأعباء المالية الكبيرة على أسر الشهداء لإلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية .. داعيا منظمات المجتمع المدني إلى تقديم العون والمساعدة لأسر الشهداء خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن جراء العدوان السعودي الأمريكي على الوطن وما نجم عن ذلك العدوان والحصار الظالم من آثار سلبية إنعكست تداعياتها على واقع الحياة المعيشية لمختلف الأسر اليمنية .

كما القيت كلمات عن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعن أسر الشهداء واقاربهم أكدت في مجملها أن ما قدمه الشهداء من تضحيات وبذلهم لأرواحهم دفاعا عن الوطن وصونا لعزته وكرامته هو اقل ما يمكن أن يقدمه المواطن اليمني الآبي الحر في سبيل وطنه وشعبه .

وثمنت الكلمات الجهود الأنسانية والخيرية التي تبذلها مؤسسة الشهداء وكل المنظمات الإنسانية الداعمة لأسر الشهداء في سبيل تخفيف المعاناة والأعباء المالية التي يواجهها أبناء الشهداء الذين فقدوا من يعولهم خاصة في هذه الأوضاع والظروف الحساسة.

واكد أبناء وأقارب الشهداء مضيهم على ذات الدرب الذي اختاره أبائهم وأقربائهم الشهداء وبذلهم الغالي والنفيس إلى أن يتحقق للوطن النصر المؤزر بأذن الله.

حضر التدشين عدد مسئولي المحافظة والسلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية.
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