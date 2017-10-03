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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:06:00م
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وقفة احتجاجية لتربويي امانة العاصمة ومحافظة صنعاء أمم مبنى الأمم المتحدة 
[03/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
نفذ التربويين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء تحت عنوان " توقف التعليم مسؤولية الأمم المتحدة ". 
 
و ناشد المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة وكافة المنظمات ذات الصلة بالتحرك العاجل والفوري لوقف العدوان البربري الغاشم الذي تقوده السعودية في حق الشعب اليمني منذ ثالثة اعوام.

وطالبوا في البيان الصادر عن الوقفة الإحتجاجية الأمم المتحدة الإيفاء بتعهداتها بصرف رواتب المعلمين لأكثر من عشرة اشهر بصورة عاجلة، محملين الأمم المتحدة وقوى التحالف وأذنابهم مسؤولية إيقاف التعليم .

مؤكدين لقوى العدوان أن استخدام ورقة قطع الراتب وإيقاف التعليم وتدمير المنشآت التعليمية لن يثنيهم عن الدفاع عن الوطن بل سيزيدهم صمودا واصرار ودعما و مقاومة لقوى الإحتلال و العدوان ومرتزقتهم.

وجاء في البيان " نؤكد للأمم المتحدة وقوى التحالف بأن المساومة والضغط بورقة الراتب مقابل تحقيق أهداف العدوان أو التنازل عن شبر من الوطن لن يجدي نفعا وهذا غير وارد في قوامسينا " .
سبأ
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