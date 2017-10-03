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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:06:00م
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مدير عام منظمة الهجرة الدولية يغادر صنعاء
[03/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
غادر صنعاء اليوم مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ والوفد المرافق له بعد زيارة لبلادنا استغرقت ثلاثة ايام.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ اعرب ممثل المنظمة الدولية للهجرة باليمن لوران ديبوك عن سعادة مدير عام المنظمة البالغة لمالقيه في اليمن من حفاوة الاستقبال والتوديع له بمطار صنعاء الدولي وكرم الضيافة.

وبين ديبوك ان الوفد اطلع خلال الزيارة على الوضع في اليمن وما آلت اليه الحرب من دمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مدير عام المنظمة ابدى استعداد المنظمة تقديم المزيد من الدعم ورفع مستوى تقديم المساعدات لليمن عبر مكتب المنظمة باليمن.

وقال"سنعيد هيكلة برامجنا في المكتب بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الذين يحتاجون للمساعدات خاصة المتواجدين في العاصمة صنعاء".

    واوضح قائلا"  المجلس السياسي و الحكومة عبرا عن ارتياحهما للانشطة والمساعدات التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة في اليمن وسنقدم المزيد من المساعدات في المستقبل".

    وقال ممثل المنظمة باليمن أطلعنا على الوضع الانساني في اليمن و نحن ملتزمون بمناصرة اليمن وتقديم المزيد من الدعم في مختلف المجالات من قبل الدول الاعضاء في المنظمة حتى يتجاوز اليمن ويتعافى من هذه الازمة بالاضافة الى الحشد والمناصرة على ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي.

كان في وداعة رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي.
سبأ
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