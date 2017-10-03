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بدء برنامج تدريبي في مجال التخطيط الاستراتيجي بصنعاء
[03/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:



بدأ اليوم بصنعاء برنامج تدريبي في مجال التخطيط الاستراتيجي ، أسس بناء العلاقات الناجحة ، إعداد وكتابة التقارير تنظمه مؤسسة السجين الوطنية بالشراكة مع مؤسسة بناء الأجيال الإنسانية .

يهدف البرنامج على مدى سبعة أيام بالتنسيق مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة إلى إكساب 30 متدرباً ومتدربة مهارات ومعارف حول التخطيط الاستراتيجي مبادئه وأهميته و فوائده وكذا أسس بناء العلاقات العامة الناجحة وإعداد وكتابة التقارير .

وفي الافتتاح أشار وكيل أمانة العاصمة علي محمد شريم إلى أهمية التدريب والتأهيل للشباب والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية في مجال التخطيط الاستراتيجي والإدارة وكتابة التقارير بما يسهم في تطوير الأداء وجودة العمل .

وحث المتدربين على تطبيق ما سيتلقونه من مهارات ومعلومات خلال البرنامج في واقعهم العملي .

و ثمّن وكيل أمانة العاصمة جهود مؤسسة السجين ودورها الإنساني في رعاية السجناء وعائلاتهم و إعادة تأهيل السجون ، وكذا اهتمامها بالأسر الفقيرة والمتضررة جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصاره الجائر .

فيما أوضح أمين عام مؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري أن المؤسسة تتبنى بالشراكة مع مؤسسة بناء الأجيال تدريب الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل والنهوض بالمستوى المعيشي لأسرهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعاني منها الوطن .

وتطرق إلى أسس الإدارة الناجحة للشركات والمؤسسات ، وأهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يعد من أهم العمليات الإدارية وإحدى المهارات الأساسية التي تعين الإنسان على تولي المناصب القيادية .

من جانبها استعرضت رئيسة مؤسسة بناء الأجيال الإنسانية بثينة الشعري أنشطة المؤسسة وأهدافها في تنمية قدرات النشء والشباب وتوعية كافة شرائح المجتمع في مختلف المجالات ، وكذا تشجيع الكوادر الشبابية المؤهلة وخلق شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية الإنسانية .

حضر الافتتاح مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة يحيى المآخذي و المدير التنفيذي لمؤسسة السجين الوطنية فضل محرز عبيد .

سبأ
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