محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية وقصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع العدو خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:







نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية فيما دكت القوة الصاروخية و المدفعية مواقع و تحصينات العدو السعودي خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين عسكريتين على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الجبل الأسود وسلاطح والتبة البيضاء في نجران سبقهما تمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية على ذو رعين ومنفذ الخضراء وعدد من المواقع ونتج عن العمليتين قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .



كما نفذ الجيش و اللجان عملية هجومية على مرتزقة الجيش السعودي في جبل الشبكة سبقها قصف صاروخي ومدفعي ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى ،فيما دكت وحدة الإسناد الصاروخي تجمعات العدوان في مواقع المخروق والطويل والسديس والفواز ومرتفعات رجلا .



في جيزان ضربت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقع الرمضة والطوال وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر مصرع كل من منصورغيثان اركان حرب الكتيبة الثالثة والمقدم عبد الحافظ أبوبكر النور، الملازم صبار كبريت السعيدي الحجوري وأعداد كبيرة من المرتزقة خلال كسر زحف مسنودا بعشر غارات على هيلان بمحافظة مأرب .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية و صاروخية الجيش واللجان قصفت تحصينات المرتزقة في تبة الوكيل بالأربعين بمحافظة تعز واستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات آخرى في معسكر العين بالصلو .



كما استهدف قصفا مدفعيا تجمعات المرتزقة في الهاملي ومعسكر خالد ،وضرب قصفا آخر بصواريخ الكاتيوشا تجمعات آخرى في جبل نابضة ، فيما لقي المرتزق أصيل عبدالخالق السروري مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة الكدحة بمقبنة .



وحسب المصدر تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة شرق وجنوب كهبوب في لحج ،واستهدف قصف صاروخي تجمعات آخرى في مدرسة الضاحي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وفيما تم صد زحف للمرتزقة في منطقة حمالة بمديرية كرش نفذ الجيش واللجان عملية هجومية معاكسة بالتزامن مع الزحف وسيطروا على التبة الصفراء .



وذكر المصدر أن الجيش و اللجان احبطوا زحفا للمرتزقة على وادي شواق وصابر بمحافظة الجوف بعد تدمير مدرعة لهم ومقتل وإصابة عدد منهم ،واستهدفوا بعملية هجومية آخرى واسعة مواقع المرتزقة في المحصن وكساد وشرق القصيب بمديرية الزاهر في البيضاء وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



ووفقا للمصدر لقي المرتزق القيادي العقيد ناجي بن صالح بن عبدالله العقيلي مصرعه وهو احد القيادات في كتائب الحزم المرابطة بجبهة بيحان في شبوة ،فيما دك قصف مدفعي للجيش و اللجان تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ [03/أكتوبر/2017]سبأ