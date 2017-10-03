محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام برنامج المساحات الصديقة والأندية التثقيفية بمديرية بعدان إب ـ سبأ:

أختتم اليوم بمديرية بعدان محافظة أب أنشطة برنامج المساحات الصديقة والأندية التثقيفية في حالة الطوارئ والتي نفذها مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مؤسسة أيادي الخير ومنظمة اليونيسيف.



هدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أشهر إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين المتضررين من الحروب والنزاعات ومساعدتهم للتأقلم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والحياتية.



كما هدف البرنامج لاكتشاف ورصد الإنتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال واليافعين ومعرفة الاحتياجات الخاصة بالمتأثرين بحالة الطوارئ.



وفي الاختتام أشاد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب نصر البعداني إلى أهمية المشروع في تنمية معارف اليافعين وحماية الأطفال في ظل العدوان الغاشم على الوطن.. مشيراً إلى أن نجاح البرنامج خير دليل على تفاعل المشاركين مع محاوره وبرامجه التثقيفية والترفيهية.



وثمن دعم قيادة السلطة المحلية لأنشطة دعم وحماية الأطفال، مثنيا على تعاون منظمة الطفولة ودعمها وتمويلها لبرنامج المساحات الصديقة.



من جانبه أكد مشرف نادي بعدان الثقافي عمران الجرعي أن النادي مكن الأطفال اليافعين من تطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم وبنائها في مختلف المجالات الإبداعية.



وأشار إلى أن ما حدث من انتخابات حرة ونزيهة لمجلس إدارة النادي تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خير دليل على نجاح البرنامج في مديرية بعدان وتحقيق الأهداف المنشودة منه.



ولفت الجرعي إلى أن برنامج المساحات الصديقة بالمديرية أستهدف أكثر من ألف طفل ويافع بعد أن تم تدريب 60 منهم على أنشطة البرنامج وبدورهم قاموا بتدريب وتثقيف نظرائهم من الأطفال واليافعين.



وفي الحفل الذي تخلله فقرات فنية وعروض مسرحية هادفة حول جرائم العدوان في حق الأطفال وكذا افتتاح معارض النادي والمساحة التي احتوت أعمال من إبداعات الأطفال والنظراء، تم تكريم المشاركين والقائمين على برنامج المساحات الصديقة بالشهادات التقديرية.



حضر الاختتام نائب مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة صادق الريمي والمدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير ماهر البعداني.

سبأ [03/أكتوبر/2017]سبأ