[03/أكتوبر/2017]
سريناجار- سبأ:
أعلنت مصادر أمنية هندية اليوم الثلاثاء مقتل مسلحين اثنين هاجما معسكر أمن مجاورا للمطار الرئيسي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.
وأوضحت المصادر أن مسؤول أمن هنديا قتل أيضا خلال الهجوم بينما أصيب ثلاثة ضباط آخرين.. مشيرة الى أن إطلاق النار مستمر و ما زال أحد المسلحين على قيد الحياة.
ومعسكر الأمن تابع لقوة حرس الحدود الهندية ويفصله جدار عن المطار الواقع في سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير. وتبعد بوابته الرئيسية نحو 500 متر عن المطار.
وأشارت المصادر نفسها الى أن عمليات الطيران اضطربت لفترة بسبب الهجوم لكنها استؤنفت فيما بعد.
سبأ