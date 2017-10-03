عمليات نوعية وقصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع العدو خلال الساعات الماضية نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية فيما دكت القوة الصاروخية و المدفعية مواقع و تحصينات العدو السعودي خلال الساعات الماضية . البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية. تراجع أسعار النفط تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي. محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.