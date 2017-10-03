[03/أكتوبر/2017]
برشلونة - سبأ:
دعي اليوم الثلاثاء إلى إضراب عام في إقليم كاتالونيا تنديدا بالأساليب العنيفة التي استخدمها رجال الأمن التي ترافقت مع إجراء استفتاء حول تقرير مصير هذه المنطقة من إسبانيا.
وشهد الإقليم اضطرابات واسعة الأحد على هامش الاستفتاء الذي ترفضه الحكومة المركزية، مع اقتحام الشرطة لمراكز الاقتراع لوقف التصويت وصدامات في الشارع أدت لإصابة 92 شخصا على الأقل. فعند اقتحام شرطة مكافحة الشغب مراكز الاقتراع، صادرت صناديق انتخابية واستخدمت الهراوات والرصاص المطاطي ضد متجمعين أمام المكاتب.
سبأ