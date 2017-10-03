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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:02:15م
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  عربي ودولي
هدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ119
[03/أكتوبر/2017]
النقب-سبـأ:
اقتحمت الآليات والجرافات الإسرائيلية بحماية من الشرطة، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وهدمت مساكنها للمرة الـ119 على التوالي.

وقال أهالي العراقيب إن "عناصر من الشرطة ووحدة "يوآب" الهدامة قاموا بحماية الجرافات والآليات، وأمنوا عملية الهدم الجديدة، غير آبهين بتشريد السكان، رغم حالة الطقس الرديئة".

وحسب موقع عرب الـ48، كانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في الرابع عشر من سبتمبر أيلول الماضي، حيث اعتقلت الشرطة يومها، الشيخ صياح الطوري، وأطلقت سراحه، بعد عدة ساعات من التحقيق معه.

وتواصل المؤسسة الإسرائيلية هدم المنازل لتشريد سكان العراقيب، والاستيلاء على أراضي القرية، ودفعهم إلى اليأس، والإحباط إلى جانب فرض غرامات باهظة عليهم، مقابل تكاليف هدم المنازل.

كما تقوم المؤسسة منذ سنوات بمحاولات تحريش ما تبقى من أراضي العراقيب التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية شمال مدينة بئر السبع، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية، ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.

سبأ
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