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آخر تحديث: الثلاثاء، 03 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:10:49ص
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الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ العام 2014
[03/أكتوبر/2017]
غزة - سبـأ:
عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل تحقيق المصالحة الفلسطينية وفي مسعى لإنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من عقد. وهذا الاجتماع يعد خطوة هامة في اتجاه تسلم الحكومة مسؤوليات من حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007.

وتعهد رئيس الحكومة رامي العبد الله في مستهل جلسة الحكومة وضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس.

وقال الحمد الله إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتا الى ان "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".

وأضاف الحمد الله "أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، متابعا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب إسرائيل بـ"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".

سبأ
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