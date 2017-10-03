محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 51 غارة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 51 غارة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة خمسة آخرين وتدمير الممتلكات العامة و الخاصة .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أربعة اخرين في غارة لطيران العدوان على منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 17 غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة استهدفت منازل وسيارات المواطنين في آل مغرم و السرة و الحماقي والقهر وسقوط جريح ، وشن غارتين على منطقة المنزالة بالظاهر



وأشار المصدر إلى أن العدوان استخدم قنابل عنقودية في القصف الصاروخي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه .



في محافظة حجة استهدف طيران العدوان ب 21 غارة مديريتي حرض وميدي ،وشن خمس غارات على وادي شواق وصابر بمحافظة الجوف .



وذكر المصدر أن الطيران شن خمس غارات على الربوعة في عسير ،فيما قصف طيران الأباتشي السعودي موقع الرمضة في جيزان ب 15 صاروخ .

سبأ [03/أكتوبر/2017]سبأ