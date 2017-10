Tentative échouée de mercenaires de l'agression [03/أكتوبر/2017]

LAHJJ, 03 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative de mercenaires de l'agression dans la zone de Karich et ciblé utilisant un bombardement de l'artillerie et de missile un rassemblement y appartenant dans l'école d'Al-Dhahi et de Kahboub au gouvernorat de Lahjj.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont attaqué et contrôlé Al-Tabah Al-Safra'a, affirmant la mort et la blessure d'un certain nombre de mercenaires.



La source a affirmé la mort et la blessure d'un certain nombre de mercenaires dans un bombardement de l'armée et des forces populaires de leur ressemblent dans l'école d'Al-Dhahi et ciblé utilisant de rouquettes de l'artillerie les rassemblements de mercenaires à l'Est et au Sud de Kahboub.



AM



SABA