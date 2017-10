Meurtre d'un leader au sien des mercenaires et un certain nombre de ses compagnons [03/أكتوبر/2017]

MARIB, 03 Oct. (SABA)-Une source militaire a affirmé le meurtre d'un leader appartenant aux mercenaires de l'agression, qui est appartenant à Al-Qaidah, le nommé Abdul Hafiz Abu Bakr, et un certain nombre de ses compagnons par les feux de l'armée et les forces populaires au district de Sourwah.



La source a clarifié à SABA, que le nommé chargé par les forces de l'agression de conduire le front d'Hailan.



