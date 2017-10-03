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البيت الأبيض يرفض مجددا الحوار مع بيونغ يانغ بشأن القضية النووية
[03/أكتوبر/2017]
واشنطن - سبأ:
استبعد البيت الأبيض الاثنين إجراء محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء بحث مصير أمريكيين محتجزين بالبلد الآسيوي في توبيخ آخر على ما يبدو لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال إن واشنطن تتواصل بشكل مباشر مع بيونغ يانغ بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح للصحفيين ”أوضحنا أن الوقت الحالي ليس وقت الحديث“ وذلك في تأكيد لتغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبرت بمثابة تحجيم لتيلرسون.

وأضافت ساندرز ”المحادثات الوحيدة التي جرت والتي ستجرى ستنصب على إعادة أمريكيين محتجزين. بخلاف ذلك لن نجرى محادثات مع كوريا الشمالية في الوقت الراهن“.

وكان تيلرسون قال خلال زيارة إلى الصين يوم السبت إن الولايات المتحدة تتواصل بشكل مباشر مع كوريا الشمالية بشأن برامجها النووية والصاروخية لكنه أوضح أن بيونغيانغ لم تبد اهتماما بالحوار.

وفي وقت لاحق استبعد ترامب، الذي تبادل الإهانات والتهديدات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في الأسابيع القليلة الماضية، احتمال إجراء محادثات مع البلد الآسيوي ووصفها بأنها مضيعة للوقت.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها ”أبلغت ريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، أنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصواريخ الصغير“ وهو لقب يستخدمه للسخرية من كيم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها البيت الأبيض والخارجية على خلاف بشأن قضايا في السياسة الخارجية لكن عندما سئلت ساندرز هل لا يزال ترامب يثق في تيلرسون كوزير للخارجية ردت قائلة ”نعم“.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن تيلرسون خانه التعبير.

وأوضح المسؤول قائلا ” أعتقد أنه أخطأ في التعبير فقط، كان يقر فقط بالواقع بأن لدينا قنوات وأنه ربما يكون لدينا مبرر للحوار إذا تغير سلوك كوريا الشمالية“.

سبأ
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