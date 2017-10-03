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الصحة تشكل لجنة لإعداد خطة لتنفيذ مسح شامل للأمراض المزمنة
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الصحة تشكل لجنة لإعداد خطة لتنفيذ مسح شامل للأمراض المزمنة
[03/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 عقد بوزارة الصحة العامة والسكان اجتماعا لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي.

وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب ،و ضم مدراء عموم القطاعات بالوزارة إعداد مسح شامل لأمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة.

وأستعرض الاجتماع آليات العمل المتعلقة بعملية المسح الخاصة بحالات سوء التغذية والأمراض المزمنة والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بغرض حصر الحالات وإعداد قاعدة بيانات على ضوءها يتم تنفيذ الحملات الإيصالية .

وأكد الاجتماع أهمية قاعدة البيانات للمسح الشامل لسوء التغذية والأمراض المزمنة وإدراجها ضمن خطة الوزارة للعام 2018م بما يضمن تنفيذ الحملات الإيصالية بالمستوى المطلوب .

وتم في الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمنظمات الدولية لإعداد الخطة الخاصة بالمسح .

سبأ
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