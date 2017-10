Deux raids contre le district de Bani Matar [03/أكتوبر/2017]

SANA'A, 03 Oct. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre le district de Bani Matar au gouvernorat de Sasna'a.



Une source locale au district a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre la vallee de Baqlan, ce qui a causé la blessure 'un citoyen et des endommagements de maisons et biens de citoyens.



