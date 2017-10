Tentative échouée d'infiltration de mercenaires [03/أكتوبر/2017]

AL-JAWF, 03 Sep. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative de mercenaires de l'agression vers la vallée de Shawaq et la zone de Sabir au district d'Al-Ghail.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre de mercenaires et la destruction d'un véhicule militaire y appartenant, lors de la tentative.



AM



SABA