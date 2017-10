Martyr et blessure de neuf citoyen dans un raid [03/أكتوبر/2017]

TAIZ, 03 Oct. (SABA)-Neuf citoyens ont été tués et blessés dans un raid de l'aviation de l'agression saoudienne contre le district de Maqbanah.



Une source locale au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé un raids contre la zone d'Al-Barih au district de Maqbanah, causant a mort de cinq citoyens et la blessures de quatre d'autres.



