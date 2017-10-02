[02/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ :
دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران وجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقع الرمضة والطوال بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأشار المصدر إلى أن طيران الاباتشي التابع للعدوان قصف بـ 15 صاروخ موقع الرمضة.
وفي نجران أكد المصدر أن وحدة الإسناد الصاروخي دكت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في مواقع المخروق والطويل والسديس والفواز ومرتفعات رجلا، مخلفة خسائر في صفوفهم.
سبـأ