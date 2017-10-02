ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:40:04م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع سعودية بنجران وجيزان
طيران العدوان يشن 18 غارة على محافظة صعدة وعسير
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة (مصحح)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع سعودية بنجران وجيزان
[02/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ :

دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقع الرمضة والطوال بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن طيران الاباتشي التابع للعدوان قصف بـ 15 صاروخ موقع الرمضة.

وفي نجران أكد المصدر أن وحدة الإسناد الصاروخي دكت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في مواقع المخروق والطويل والسديس والفواز ومرتفعات رجلا، مخلفة خسائر في صفوفهم.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 18 غارة على محافظة صعدة وعسير
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة (مصحح)
مصدر بالخارجية: على العالم مراجعة مواقفه المتخاذلة إزاء جرائم العدوان في اليمن
مصرع قيادي بمرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
صد زحف لمرتزقة العدوان وقصف تجمعا لهم بلحج
إختتام حملة تحصين ضد المجترات الصغيرة في ست مديريات بذمار
استكمال دور الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 27 ميكا السلف والخلف
إحباط عملية انتحارية بمديرية دمت بالضالع
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 18 غارة على محافظة صعدة وعسير
[02/أكتوبر/2017]
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by