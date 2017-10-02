ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:20:43م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة (مصحح)
مصدر بالخارجية: على العالم مراجعة مواقفه المتخاذلة إزاء جرائم العدوان في اليمن
مصرع قيادي بمرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة (مصحح)
[02/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
أقيم بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم حفل واستعراض عسكري مهيب بمناسبة تخرج عدد من الدورات العسكرية التخصصية من منتسبي القوات الخاصة والقوات البحرية والأمن المركزي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.

وخلال الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي ووكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية .. نقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية العليا بمناسبة أعياد الثورة السبتمبرية المجيدة.

وأشار إلى دلالة وتزامن تخرج هذه الدورات العسكرية التخصصية مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر والتي تؤكد السير قدما في ترجمة أهدافها ومبادئها في التحرر من الاستبداد والاستعمار وأشكال الوصاية وبناء جيش وطني قوي.

وأوضح اللواء الغماري أن تخرج هذه الكوكبة من الأبطال سيشكل رافداً قوياً للقوات المسلحة وتعزيز جبهات العزة والإباء ومواجهة المعتدين والغزاة في مختلف جبهات الساحل الغربي .. مؤكدا أن تعزيز مستوى الجاهزية وعقد الدورات العسكرية التخصصية مستمر في مختلف المناطق العسكرية.

ولفت إلى أن نتائج التدريب القتالي المستمر كانت مشرفة وظهرت نتائجه الإيجابية في مستوى الأداء القتالي العالي للأبطال في مختلف مواقع الشرف والبطولة .

وعبر رئيس هيئة الأركان العامة عن الشكر والتقدير لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة ومراكز التدريب والمدربين على جهودهم في الإعداد والتدريب والتأهيل النوعي الاحترافي لهذه الكوكبة من الخريجين.

وقال "نحن جيل الثورة التي أزعجت الجبابرة والطغاة والمستكبرين الذين لم يستطيعوا استيعابها حتى تحركوا لإستهداف اليمن لأنهم يعرفون أن الثورة خطوة لبناء اليمن المتحرر من الوصاية وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".

وأضاف: " أنتم وأخوانكم المقاتلين في مختلف الجبهات تقع على عاتقكم مسؤولية تحرير كل الأراضي التي ترزح تحت نير الغزاة والمعتدين وهو دور مشرف سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته " .

ودعا رئيس هيئة الأركان العامة المغرر بهم الذين ارتموا في أحضان العدوان إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى الصف الوطني.

وخلال الحفل قدم الخريجون عرضاً عسكرياً عكس المستوى الرفيع والمتطور في التدريب والتأهيل الذي تلقوه في الميدان.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
مصدر بالخارجية: على العالم مراجعة مواقفه المتخاذلة إزاء جرائم العدوان في اليمن
مصرع قيادي بمرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
صد زحف لمرتزقة العدوان وقصف تجمعا لهم بلحج
إختتام حملة تحصين ضد المجترات الصغيرة في ست مديريات بذمار
استكمال دور الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 27 ميكا السلف والخلف
إحباط عملية انتحارية بمديرية دمت بالضالع
المنظمة العربية: تشكيل فريق الخبراء لمراقبة الانتهاكات باليمن خطوة إلى الأمام
حفل خطابي وفني بتعز إحتفاءً بثورة 26 سبتمبر
العدوان السعودي على اليمن
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على صعدة وعسير وجيزان
[01/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by