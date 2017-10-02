محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة (مصحح) الحديدة - سبأ:

أقيم بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم حفل واستعراض عسكري مهيب بمناسبة تخرج عدد من الدورات العسكرية التخصصية من منتسبي القوات الخاصة والقوات البحرية والأمن المركزي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.



وخلال الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي ووكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية .. نقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية العليا بمناسبة أعياد الثورة السبتمبرية المجيدة.



وأشار إلى دلالة وتزامن تخرج هذه الدورات العسكرية التخصصية مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة 21 سبتمبر و26 سبتمبر و14 أكتوبر والتي تؤكد السير قدما في ترجمة أهدافها ومبادئها في التحرر من الاستبداد والاستعمار وأشكال الوصاية وبناء جيش وطني قوي.



وأوضح اللواء الغماري أن تخرج هذه الكوكبة من الأبطال سيشكل رافداً قوياً للقوات المسلحة وتعزيز جبهات العزة والإباء ومواجهة المعتدين والغزاة في مختلف جبهات الساحل الغربي .. مؤكدا أن تعزيز مستوى الجاهزية وعقد الدورات العسكرية التخصصية مستمر في مختلف المناطق العسكرية.



ولفت إلى أن نتائج التدريب القتالي المستمر كانت مشرفة وظهرت نتائجه الإيجابية في مستوى الأداء القتالي العالي للأبطال في مختلف مواقع الشرف والبطولة .



وعبر رئيس هيئة الأركان العامة عن الشكر والتقدير لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة ومراكز التدريب والمدربين على جهودهم في الإعداد والتدريب والتأهيل النوعي الاحترافي لهذه الكوكبة من الخريجين.



وقال "نحن جيل الثورة التي أزعجت الجبابرة والطغاة والمستكبرين الذين لم يستطيعوا استيعابها حتى تحركوا لإستهداف اليمن لأنهم يعرفون أن الثورة خطوة لبناء اليمن المتحرر من الوصاية وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".



وأضاف: " أنتم وأخوانكم المقاتلين في مختلف الجبهات تقع على عاتقكم مسؤولية تحرير كل الأراضي التي ترزح تحت نير الغزاة والمعتدين وهو دور مشرف سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته " .



ودعا رئيس هيئة الأركان العامة المغرر بهم الذين ارتموا في أحضان العدوان إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى الصف الوطني.



وخلال الحفل قدم الخريجون عرضاً عسكرياً عكس المستوى الرفيع والمتطور في التدريب والتأهيل الذي تلقوه في الميدان.

سبـأ [02/أكتوبر/2017]سبـأ