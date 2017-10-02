ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:20:43م
رئيس الوزراء يفتتح أعمال اللقاء الوطني للتعليم العام (مكتمل)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أعمال اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام اليوم بصنعاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت شعار " التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية ".
مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين في إطلاق نار وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية
أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 200 اخرين في حادث اطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في حفل موسيقي وسط المدينة .
تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيقها لمكاسب وصلت إلى 20% بعد أن حقق إنتاج أوبك زيادة بسيطة في سبتمبر الماضي.
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم عدد من لاعبي المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم من أبناء المحافظة وذلك لإسهامهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كاس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
تخرج عدد من الدورات التخصصية بالمنطقة العسكرية الخامسة (مصحح)
مصدر بالخارجية: على العالم مراجعة مواقفه المتخاذلة إزاء جرائم العدوان في اليمن
مصرع قيادي بمرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
افتتاح دورة الأنشطة الرياضية لنزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
[02/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

افتتحت بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة دورة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مصلحة التأهيل والإصلاح لنزلاء الإصلاحيات في الأمانة والمحافظات.

في التدشين بحضور رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي ومدير الإصلاحية بالأمانة العميد عبدالفتاح الديلمي، أقيمت مباراة بين فريقي الأحداث والقسم العام المتأهلين لنهائي كأس سبتمبر ٢٠١٧م، حيث فاز فريق القسم العام بهدفين مقابل هدف.

وأوضح رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح أن الأنشطة الرياضية لنزلاء الإصلاحيات تشمل العديد من الألعاب الرياضية منها الكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج .

وأكد أن المصلحة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية لنزلاء الإصلاحيات بما يحقق إعادة البناء النفسي والجسدي لهم.. لافتا إلى أن هذا النشاط جزء من البرنامج التأهيلي والذي يشتمل على جوانب أخرى كالتعليم النظامي ومحو الأمية والتدريب المهني وغيره.

وفي الختام تم تكريم فريق القسم العام الفائز بكأس سبتمبر وتوزيع الميداليات على اللاعبين.

سبـأ
  المزيد من (رياضة)
إختتام الدوري التنشيطي للكرة الطائرة بصعدة
محافظ إب يكرم لاعبي إب في المنتخب الوطني للناشئين
ريال مدريد يعبر إسبانيول بثنائية إيسكو وبرشلونة ينتصر دون حضور مشجعين في الدوري الإسباني
فوز الفرنسية كارولين غارسيا بأول ألقابها في عالم التنس بالتتويج ببطولة ووهان المفتوحة
مونريال وايوبي يقودان ارسنال لتجاوز برايتون بثنائية نظيفة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
فوز الهولندي فرستابن بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات وهاميلتون يحل ثانياً
فوز البلجيكي جوفين بلقب بطولة شينتشين للتنس
الدائرة التربوية تكرم المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم
اللجنة الأولمبية تختتم برنامج تأهيل مدربي مراكز الواعدين
تتويج الاوكرانية بوندارينكو بلقب بطولة طقشند للتنس
العدوان السعودي على اليمن
هيئة الطيران تجدد مناشدتها لمجلس الأمن بإصدار قرار برفع الحظر عن مطار صنعاء
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية بني مطر
[02/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 29 غارة على عدد من المحافظات
[02/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 22 غارة على صعدة وعسير وجيزان
[01/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by