رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح دورة الأنشطة الرياضية لنزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

افتتحت بالإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة دورة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مصلحة التأهيل والإصلاح لنزلاء الإصلاحيات في الأمانة والمحافظات.



في التدشين بحضور رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي ومدير الإصلاحية بالأمانة العميد عبدالفتاح الديلمي، أقيمت مباراة بين فريقي الأحداث والقسم العام المتأهلين لنهائي كأس سبتمبر ٢٠١٧م، حيث فاز فريق القسم العام بهدفين مقابل هدف.



وأوضح رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح أن الأنشطة الرياضية لنزلاء الإصلاحيات تشمل العديد من الألعاب الرياضية منها الكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج .



وأكد أن المصلحة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية لنزلاء الإصلاحيات بما يحقق إعادة البناء النفسي والجسدي لهم.. لافتا إلى أن هذا النشاط جزء من البرنامج التأهيلي والذي يشتمل على جوانب أخرى كالتعليم النظامي ومحو الأمية والتدريب المهني وغيره.



وفي الختام تم تكريم فريق القسم العام الفائز بكأس سبتمبر وتوزيع الميداليات على اللاعبين.

سبـأ [02/أكتوبر/2017]سبـأ