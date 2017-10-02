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آخر تحديث: الإثنين، 02 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:20:43م
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صد زحف لمرتزقة العدوان وقصف تجمعا لهم بلحج
[02/أكتوبر/2017]
لحج - سبأ :

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان بكرش، فيما إستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لهم بمدرسة الضاحي وكهبوب بمحافظة لحج.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف المرتزقة في منطقة حمالة بمديرية كرش.

ولفت المصدر إلى أن الجيش والجان الشعبية نفذوا عملية هجومية بالتزامن مع الزحف وسيطروا على التبة الصفراء وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في مدرسة الضاحي، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة شرق وجنوب كهبوب.

سبـأ
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