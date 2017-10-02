إختتام الدوري التنشيطي للكرة الطائرة بصعدة

صعدة - سبأ :

اختتمت بمحافظة صعدة اليوم منافسات الدوري التنشيطي للكرة الطائرة والتي نظمها فرع إتحاد الكرة الطائرة بصعدة بمناسبة أعياد الثورة .



شارك في الدوري الذي إستمر عسرة أيام 13 نادي رياضي من مختلف مديريات المحافظة.

وجمعت المباراة النهائية للدوري نادي الجزيرة بدماج ونادي الوطن بصعدة؛ إنتهت بفوز ثمين لنادي الجزيرة بدماج ب 3 أشواط مقابل شوطين ليتوج بلقب الدوري؛ ويحل نادي الوطن بالمركز الثاني ونادي القادسية في المركز الثالث .



وفي إختتام الدوري الذي حضره القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الحكيم الضحياني والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشباب علي المؤيدي .. أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى أهمية الدوري الرياضي وخاصة في خصوصا محافظة صعدة التي حرمت كثيرا من الأنشطةوالفعاليات الرياضية.



ولفت إلى أن العدوان ضاعف من معاناة أبناء المحافظة ودمر كافة المنشآت الرياضية والمتنفسات التي كانت تستوعب الشباب .. معتبرا إقامة هذه الأنشطة الرياضية تحد لقوى العدوان التي أرادتأرادت طمس كافة معالم الحياة ومنها تدمير كآفة البنئ التحتية للمحافظة وبما فيها الرياضية.



وفي الختام كرم المحافظ ووكيلا وزارة الشباب ووكيل المحافظة صالح عقاب ومدير مكتب الشباب محمد قايد عبود ورئيس فرع إتحاد كرة الطائرة بالمحافظة بلال الصعري نادي الجزيرة بدماج بكأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ مالي ونادب الوطن بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية ومبلغ مالي ونادي القادسية بكأس المركز الثالث والميداليات البرنزية ومبلغ مالي .



كما تم تكريم نادي شباب الحمزات بفوزه بكأس الفريق المثالي وكذا تكريم أفضل لاعب الكابتن علي قائد من نادي الجزيرة.

[02/أكتوبر/2017]سبـأ